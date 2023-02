Attività extra-agricole, bando Gal con 50% fondo perduto

Prevede la possibilità di finanziamento a fondo perduto pari al 50% del valore del progetto, per un importo massimo di 50 mila euro, il nuovo bando Gal Valle d'Aosta 'Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole'. Le possibilità vanno dai nuovi servizi turistici per target specifici alle attività micro-ricettive e di ristorazione, passando per i servizi di supporto a parchi e aree protette e alla manutenzione del verde e delle strade, dalla produzione e vendita di prodotti tipici locali (gastronomici e artistici) alle attività di enoturismo, dalla produzione di energia da fonti alternative (non per l'autoconsumo) alla realizzazione di attività assistenziali.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a 442 mila 209 euro, provenienti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2022 della Regione Valle d'Aosta. "Una cifra che potrebbe essere incrementata grazie ad economie da altri bandi", ha detto in conferenza stampa Alessandro Giovenzi, presidente del Gal Vda e vicino alla scadenza del suo mandato.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 29 settembre prossimo, presso la sede del Gal Valle d'Aosta, al primo piano di piazza Chanoux 45, ad Aosta.

"Con l'iniziativa '(R)innova la tua impresa' miriamo a sostenere - ha spiegato Giovenzi - le imprese locali, promuovendo interventi che permettano di ampliare e modernizzare l'offerta turistica e di valorizzare le risorse del territorio, anche attraverso la diversificazione dell'attività delle aziende agricole. L'obiettivo è incentivare la crescita di opportunità lavorative e di reddito nelle aree montane, favorendo l'inclusione e la sostenibilità e contrastando il rischio di abbandono del territorio".