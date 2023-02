Rollandin, accordo? Ne discuteremo con Testolin

"Noi abbiamo preso atto delle osservazioni fatte. Adesso ci sarà il momento per giudicare, valutare, le situazioni che saranno conseguenti a quello che ci hanno detto oggi". I vertici autonomisti vi stanno bene? "I vertici autonomisti? Lassù è un vertice (indica il cielo), qui è robetta insomma...E' terra terra, siam tutti qui per cercare di fare il bene, cercare di trovare il modo di lavorare nel modo giusto...oggi abbiamo sentito di chi è il referente e parleremo con lui". Lo ha detto Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) al termine di una riunione con Union valdotaine e Alliance valdotaine-VdaUnie in merito all'indicazione di Renzo Testolin quale presidente della Regione incaricato.

"Noi abbiamo avuto oggi la notizia - ha aggiunto - che Testolin sarà il riferimento per quelle che sono le prospettive di un accordo. Noi ne prendiamo atto e avremo la possibilità di confrontarci e vedere come si può andare avanti". Condizioni per sciogliere la riserva? "Ne discuteremo, preferiamo prima avere un contatto con loro e poi parlarne".