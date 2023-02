Regione: Renzo Testolin è il presidente incaricato

Renzo Testolin è il presidente incaricato di guidare la prossima Giunta regionale della Valle d'Aosta. Lo hanno designato l'Union Valdotaoine e Alliance valdotaine-VdaUnie al termine di una serie di riunioni. L'altro "candidato" era Luigi Bertschy - che resterà vicepresidente - il quale ha scelto di fare un passo indietro, ottenendo da Testolin l'impegno di promuovere il processo di riunificazione tra le forze autonomiste. Testolin, 54 anni, di Aymavilles, è già stato presidente della Regione (dal 16 dicembre 2019 al 21 ottobre 2020) oltreché assessore regionale all'agricoltura e alle finanze: alle elezioni del 2020 è stato il candidato unionista più votato con 1.393 preferenze.

Testolin è stato incaricato di "ricomporre la maggioranza" e "proporre una nuova Giunta regionale, che sia in grado di far uscire la Valle d'Aosta dalla crisi politica e di accompagnarla fino alla fine della legislatura, in uno spirito di collaborazione con il vicepresidente Bertschy", come si legge in una nota congiunta di Union valdotaine e Alliance valdotaine-VdaUnie. "In considerazione delle sfide e degli importanti temi politico-amministrativi che si dovranno affrontare - prosegue - è necessario che l'area autonomista rappresentata nel Consiglio di Valle sia in grado di esercitare al meglio il suo ruolo essenziale all'interno della maggioranza regionale. Per fare questo, l'Union Valdôtaine e l'Alliance Valdôtaine-VdA Unie sono pronte a proseguire il cammino di ricomposizione dell'area autonomista, come indicato dalla base e dagli organi dei movimenti, impegnandosi, in primo luogo, a lavorare insieme e con la aiuto delle altre forze politiche che si sono rese disponibili, per trovare una soluzione alla crisi regionale".