Machet, da alleati nessun parere negativo su Testolin

"Non abbiamo avuto delle posizioni negative rispetto alla proposta" di Renzo Testolin presidente incaricato di formare la nuova giunta regionale, "il che fa ben presagire che ci siano le carte in tavola per poter proseguire".

Lo ha detto la presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, dopo l'incontro con le commissioni politiche di Stella Alpina, Evolvendo e Pour l'Autonomie, ricevute singolarmente nella sede di avenue des Maquisards dai delegati unionisti e di Av-Vda Unie.

Machet ha poi annunciato che inizieranno da domani, giovedì 16 febbraio, gli incontri tra Testolin (assente oggi, "non ci è sembrato opportuno farlo partecipare", ha detto la presidente unionista) e le forze politiche che intendono sostenerlo.

Assente anche l'attuale presidente facente funzioni, Luigi Bertschy.

"Al tavolo di oggi" le forze politiche non hanno rivendicato posizioni in giunta ma "è stato preso atto che è stato dato un incarico a Renzo Testolin e attendono di essere contattati", ha aggiunto Machet.