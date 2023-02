Evolvendo, priorità a pari dignità in maggioranza

"Abbiamo preso atto delle indicazioni, che non spostano affatto i termini del problema.

Noi siamo disponibili a prendere in considerazione delle proposte che siano motivate, precise e dove si indica un perimetro della maggioranza e si da una risposta al problema della pari dignità delle forze politiche". Lo ha detto Bruno Milanesio, referente dell'associazione Evolvendo, al termine di una riunione con Union valdotaine e Alliance valdotaine-VdaUnie in merito all'indicazione di Renzo Testolin quale presidente della Regione incaricato.

"Siamo per accelerare - ha aggiunto - il processo di definizione di un'eventuale maggioranza. Se ci sarà una maggioranza al termine di questa trattativa la voteremo. Riteniamo che la pari dignità ci sia con una rappresentanza omogenea in Giunta e quando nessuno si sente escluso".