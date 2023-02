Zucchi, su presidente e vice spocchia Uv e Av-Vda Unie

"Letta la nota che annuncia i due presidenti, che chiarisce anticipatamente che uno lo sarà e l'altro sarà vice, di alto profilo si nota per ora solo una spocchia incredibile. Di altissimo profilo sarebbe la sudditanza di tutti gli altri qualora accettassero un'arroganza simile". Lo scrive in un tweet il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi, riguardo al comunicato delle commissioni politiche di Uv e Av-Vda Unie relativo alle riunioni per decidere il presidente incaricato di formare la nuova giunta regionale.