Regione: Uv e Av-Vda Unie, entro sera si decide presidente

(ANSA) - AOSTA, 14 FEB - Primo incontro stamane tra le commissioni politiche di Uv e Av-Vda Unie per decidere chi sarà il prossimo presidente della Regione tra i due candidati, Luigi Bertschy e Renzo Testolin, entrambi assenti alla riunione. Non è ancora arrivata una decisione, se non che i due consiglieri regionali, a prescindere da chi sarà la carica apicale della nuova giunta, "rappresenteranno il presidente e il vice presidente della Regione".

La riunione nella sede del Leone rampante è durata circa due ore ma non ha portato ancora a una decisione, attesa comunque entro la fine della giornata.

"Al fine di programmare - fanno sapere le due commissioni politiche in una nota - i successivi confronti e lavori da intraprendere, nelle prossime ore è previsto un incontro con i due consiglieri", Bertschy e Testolin, "che rappresenteranno il presidente e il vice presidente della Regione. Tale incontro, preso atto del mandato ricevuto dagli alleati di individuare la figura di presidente della Regione, è ritenuto indispensabile al fine di presentare un indice di lavoro. In questo modo sarà possibile programmare le priorità della seconda parte della legislatura e affrontare, in maniera coesa tra gli autonomisti, le sfide importanti che attendono la Valle d'Aosta, non ultima la riforma sulle autonomie differenziate". Il nome del candidato andrà poi condiviso anche con gli altri alleati. (ANSA).