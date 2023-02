Regione: Testolin favorito, Bertschy verso rinuncia

Renzo Testolin presidente incaricato di formare la nuova giunta regionale alla luce di un passo di indietro di Luigi Bertschy, subordinato a un impegno dell'unionista a favore della ricomposizione del mondo autonomista: è lo scenario più probabile.- secondo indiscrezioni - che si sta delineando in queste ore di trattative per decidere chi guiderà il prossimo esecutivo.

Nel pomeriggio si è tenuto un incontro tra i due candidati "positivo e decisivo", fanno sapere Uv e Av-Vda Unie in una nota. Durante la riunione "sono state poste le basi per il confronto, che domani mattina - si legge - sarà comunicato alle commissioni politiche di Alliance Vda-Unie e Union Valdôtaine e, a seguire, degli alleati. Allo stesso tempo, stiamo preparando un documento su cui lavorare per proseguire concretamente nell'azione intrapresa dai movimenti".

Slitta quindi la decisione, che i due movimenti avevano annunciato per la giornata di oggi, su quale dei due candidati sarà scelto come presidente incaricato.