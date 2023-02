Turista smarrito a Saint-Denis, recuperato dai vigili del fuoco

In stato confusionale, un turista si è perso nella notte a Saint-Denis mentre stava tornando a piedi verso la struttura ricettiva che lo ospitava. Il personale del numero unico di emergenza (112) lo ha localizzato tramite la tecnologia Aml (Advanced mobile location), in grado di fornire ai soccorritori le coordinate geografiche del chiamante. Poco dopo le ore 3 i vigili del fuoco professionisti sono quindi intervenuti in località Semon, recuperando l'uomo e affidandolo alle cure del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento locale.