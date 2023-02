Strasburgo, Italia dia più sostegno a minoranze linguistiche

L'Italia riconosce 12 minoranze linguistiche storiche ma i diritti di queste comunità sono protetti e attuati in modo molto asimmetrico sul territorio nazionale, e non tutte le minoranze godono in egual misura dei diritti riconosciutigli. E' quanto evidenzia il quinto rapporto del comitato consultivo sulla convenzione per la protezione delle minoranze nazionali, organo del Consiglio d'Europa, che prende in considerazione la situazione fino al settembre del 2022. Le lingue protette in Italia sono albanese, catalano, germanico, greco, sloveno e croato e quelle delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda. Il comitato mette in particolare evidenza le problematiche cui devono far fronte le minoranze linguistiche numericamente inferiori indicando "le grandi difficoltà che incontrano nell'accedere all'istruzione nella loro lingua, soprattutto in caso di chiusura delle scuole nella loro tradizionale area di stanziamento". In generale Strasburgo domanda all'Italia di "garantire un'adeguata disponibilità d'insegnanti qualificati di lingue minoritarie e di aumentare il sostegno alla formazione e al reclutamento di questi insegnanti, prestando particolare attenzione alle esigenze delle minoranze numericamente più piccole". Inoltre il comitato chiede alle autorità di "aumentare l'accesso delle persone appartenenti a minoranze linguistiche, in particolare quelle numericamente più piccole, ai programmi radiotelevisivi nella rispettiva lingua".

Infine da Strasburgo arriva la richiesta alle autorità di "migliorare l'efficienza del meccanismo di sostegno alle lingue e alle culture minoritarie", semplificando le procedure di sovvenzione per l'accesso ai finanziamenti e rendendoli più sostenibili.