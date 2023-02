Prende a bastonate conoscente, accusa diventa di lesioni

E' stato scarcerato e sottoposto a obbligo di firma e divieto di avvicinamento alla persona offesa il quarantenne aostano arrestato l'8 febbraio scorso con l'accusa di aver colpito a bastonate un suo conoscente a Sarre.

Lo ha deciso il gip di Aosta, dopo l'udienza con la quale ha convalidato l'arresto. La contestazione iniziale, il tentato omicidio, è divenuta di lesioni personali. Il fascicolo è affidato al pm Luca Ceccanti.

L'aggredito è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita: è un 60enne, italiano e residente ad Aosta come l'arrestato. I due erano già noti alle forze dell'ordine per vicende legate al mondo degli stupefacenti. Nei giorni precedenti avevano avuto da discutere e l'8 febbraio, nel pomeriggio, si sono incrociati in auto fuori dal discount Md. Ne è nato un litigio e gli animi si sono accesi fino a quando il 40enne - ha ricostruito la polizia - ha colpito l'altro uomo in testa con una mazza di legno.

La Volante della questura di Aosta è intervenuta in un secondo momento, su richiesta del 118, che aveva preso in carico l'aggredito. Lui stesso, dall'ospedale, ha fatto il nome del 40enne. L'uomo, agli agenti che si sono presentati a casa sua, ha ammesso l'accaduto e ha fatto trovare la mazza di legno, ancora insanguinata.