Passeggiano con il cane, due uomini investiti ad Aosta

Due uomini di 42 e 64 anni sono stati investiti da un'auto domenica mattina in via Carducci, ad Aosta, mentre passeggiavano insieme a un cane accanto all'area verde. Entrambi sono stati presi in carico dal 118 e quindi portati al pronto soccorso dell'ospedale Parini. Il più giovane, l'aostano di 42 anni, è in condizioni più serie ma - secondo quanto si è appreso - non è in pericolo di vita.

A investirli è stato un automobilista di 74 anni di Aosta. In base a una prima ricostruzione, ha invaso la corsia opposta e poi ha colpito i due pedoni e il cane, che si trovavano a bordo strada. L'uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo per cause da accertare: al momento si ipotizza un colpo di sonno o una distrazione. Sul posto è intervenuta la squadra Volante della questura di Aosta. La procura valuterà la posizione dell'automobilista.