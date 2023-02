Fondi Vda a Casinò, in Cassazione cessata materia del contendere

(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - Si chiude anche davanti alla Corte di Cassazione la vicenda nata dall'inchiesta contabile sui fondi pubblici concessi dalla Regione Valle d'Aosta al Casinò di Saint-Vincent tra il 2012 e il 2015, quando la casa da gioco era in grave crisi. Con due ordinanze i giudici delle sezioni unite civili hanno infatti dichiarato "cessata la materia del contendere". Il motivo è l'annullamento da parte della Corte costituzionale, l'11 aprile 2022, della sentenza del 30 luglio 2021 con cui la Terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti aveva condannato 18 consiglieri regionali, passati e attuali, a risarcire 16 milioni di euro.

Dopo quel provvedimento erano partite due iniziative parallele. Da un lato la Regione aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzione. Dall'altro diversi condannati si erano rivolti alla Suprema corte, chiedendo "la cassazione senza rinvio per difetto assoluto di giurisdizione"; si era costituito in giudizio il procuratore generale presso la Corte dei conti per ottenere il "rigetto" dei ricorsi.

A esprimersi per prima è stata la Consulta, secondo cui la ricapitalizzazione della casa da gioco "pur dando vita a un atto formalmente amministrativo, costituisce, da parte dei consiglieri regionali, esercizio di una funzione riconducibile a valutazioni di ordine eminentemente politico-strategico, inerenti all'autonomia decisionale dell'organo politico della Regione Valle d'Aosta, in quanto tali esenti da responsabilità, in base all'articolo 24 dello statuto". Un provvedimento, ha stabilito la Cassazione accogliendo la richiesta dei ricorrenti, "idoneo di per sé a far venire radicalmente meno l'oggetto stesso dell'impugnativa e, con esso, ogni ragione di contrasto e quindi ogni interesse all'ottenimento della richiesta pronuncia". (ANSA).