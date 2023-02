Cantiere ospedale Parini, per 'Vda aperta' ora iniziano i disagi

(ANSA) - AOSTA, 11 FEB - "Gli autonomisti e il Pd, quest'ultimo tradendo gli impegni con gli elettori, proseguono con la realizzazione di un ospedale rattoppato. Più che l'annunciato ampliamento dell'ospedale, assisteremo infatti all'inizio dei disagi per i cittadini di Aosta, con la chiusura a breve di viale Ginevra, via Saint-Martin-de-Corléans e via Chaligne. Oltre agli scavi propedeutici, a fini archeologici, nell'area di viale Ginevra, Barmasse ha infatti annunciato la ripresa del percorso di ampliamento dell'ospedale Parini, con la costruzione delle centrali tecnologiche prevista per settembre 2023". Lo scrive in una nota Valle d'Aosta aperta, secondo cui "ancora una volta, chi si aspettava di conoscere i costi e i tempi complessivi dell'opera dovrà aspettare" mentre "tutto questo andrebbe invece chiarito condiviso con la popolazione".

"Questo cantiere, che precisiamo essere - prosegue Vda aperta - solo preliminare ai veri lavori di ampliamento del Parini, prevede una serie di interventi molto impattanti che richiederanno almeno un anno e mezzo, con l'allestimento di 'minicantieri', tagli di alberi, modifica dell'illuminazione pubblica, spostamento del depuratore, rimozione delle linee Deval che porteranno alla chiusura di viale Ginevra, via-Saint-Martin-de-Corléans e via Chaligne. In queste operazioni propedeutiche, si prevede anche il trasferimento delle camere mortuarie in altra sede ancora da definire. Nel frattempo, l'iter diventa sempre più contorto e incerto con autorizzazioni, come la Via, rilasciate nel 2012-2013 e che oggi dovrebbero essere riviste alla luce delle continue varianti. I costi lievitano con una spesa aggiuntiva per la costruzioni delle tecnologiche di ulteriori 10 milioni di euro". (ANSA).