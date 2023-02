Testolin in pole per presidenza, Sapinet outsider

L'Union valdotaine indicherà un proprio eletto per l'incarico di presidente della Regione Valle d'Aosta dopo le dimissioni di Erik Lavevaz. In pole position c'è il consigliere Renzo Testolin, il più votato alle elezioni del 2020 nella lista del Leone Rampante con 1.393 preferenze e già presidente della Regione ad interim dal 16 dicembre 2019 al 21 ottobre 2020: era lui il candidato a guidare la Regione dopo il voto ma fu 'fermato' da vicissitudini giudiziarie concluse con la sua archiviazione. Testolin, già assessore nelle due precedenti legislature (prima agricoltura e poi finanze), è anche uno dei quattro consiglieri - su sette - che ha firmato una lettera molto 'critica' nei confronti dell'ex presidente Lavevaz dopo le dimissioni, circostanza che potrebbe provocare qualche dubbio sulla sua candidatura sia all'interno dell'Union valdotaine sia tra gli alleati (Alliance valdotaine, VdaUnie, Stella alpina, Partito Democratico, Federalisti Progressisti e Evolvendo).

Outsider è Davide Sapinet, ex sindaco di Saint-Nicolas, attuale assessore all'agricoltura e risorse naturali, il secondo più votato dell'Uv con 875 preferenze. Il nome del presidente incaricato di guidare una maggioranza autonomista-progressista, allargata a Pour l'Autonomie di Augusto Rollandin, sarà definito dalle segreterie dei movimenti lunedì prossimo e martedì, giorno di San Valentino, verrà comunicato.

Nel caso che non si raggiunga un accordo su uno di questi due nomi, gli autonomisti potrebbero proporre la candidatura di Luigi Bertschy, attuale presidente facente funzioni e assessore allo sviluppo economico, esponente di punta di Alliance valdotaine e con riconosciute doti di mediatore.