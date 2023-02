Regione, scatta stralcio debiti a ruolo fino a 1.000 euro

Il Governo regionale ha disposto l'annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi di mora in merito ai debiti iscritti a ruolo, di importo complessivo residuo sino a 1.000 euro, secondo quanto stabilito dal comma 227 della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per gli anni finanziari 2023/2025. Lo comunica l'Assessorato regionale delle Finanze.

"Grazie alle azioni che la Regione Valle d'Aosta, sin dal 2013, ha messo in campo per aumentare la consapevolezza del danno arrecato alla comunità dal mancato pagamento delle tasse dovute - è spiegato in una nota - l'importo complessivo dei mancati pagamenti nel periodo individuato risulta di importo contenuto, circa 90.000 euro. Resta, quindi, inteso che i contribuenti debitori dovranno versare soltanto le somme riferite ai singoli tributi, oltre alle spese dovute all'agente della riscossione per la notifica delle cartelle e per le eventuali procedure esecutive effettuate".

Riguardo ai debiti tributari interessati dalla manovra, l'annullamento delle sanzioni e degli interessi riguarda essenzialmente i debiti riferiti alle tasse automobilistiche dovute per gli anni di imposta 2010, 2011 e parte del 2012.