Uberti, carenza personale sanitario è causa aumento liste attesa

"La carenza di personale sanitario è una criticità che sta affliggendo tutta l'Italia e l'Europa in generale. La Valle d'Aosta non fa eccezione e, anzi, con le sue peculiarità montane, è un territorio dove attrarre lavoratori risulta una sfida più difficile rispetto ai grandi centri. Fra le ricadute di questa situazione, la più immediata e percepita dalla popolazione, è l'aumentare delle liste di attesa per alcuni interventi chirurgici, esami e visite": E' quanto dichiara in una nota il direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, Massimo Uberti, replicando alle critiche mosse da Alberto Zucchi, coordinatore di Fratelli d'Italia, in merito alla convenzione con l'ospedale di Sallanches.

"In questo scenario dove l'equilibrio di domanda e offerta è tra le più ardue - aggiunge - la nostra Azienda lavora da tempo per garantire ai cittadini soluzioni che siano il più efficaci possibile creando accordi solidi che rispondano a bisogni reali e che abbiano il riconoscimento di soggetti operativi. In questo solco si colloca l'accordo contrattuale con l'Ospedale francese di Sallanches, che rappresenta solo l'iniziativa più recente fra le molte già avviate in precedenza".

Al 31 dicembre 2022 - è specificato in una nota - le convenzioni attivate dall'Usl nelle regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia e Liguria) per prestazioni varie sono oltre 100, a cui si aggiungono gli accordi con enti e associazioni del terzo settore.

"Questi rapporti sono tutti volti a creare reti - osserva Uberti - fra professionisti e con centri di eccellenza fondamentali per la sanità della nostra regione. In alcuni casi si tratta di rapporti finalizzati alla formazione, in altri di prestazioni rese per pazienti valdostani, in altri ancora sono i professionisti di altre regioni che vengono in Valle a svolgere la loro attività per i nostri concittadini. In molte di queste convenzioni l'obiettivo è anche il contribuire a ridurre i tempi di attesa. Per quanto riguarda invece l'auspicata convenzione con la clinica di Saint Pierre, questa è già avviata dallo scorso anno per tutte le attività per le quali la stessa clinica è autorizzata ad operare".