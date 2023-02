Sarà indicato il 14 febbraio - giorno di San Valentino - il nome del presidente incaricato per guidare una maggioranza autonomista-progressista in Valle d'Aosta. E' quanto emerso al termine delle consultazioni avviate dalle forze autonomiste. Nei prossimi giorni - tra domani e lunedì - le segreterie dei vari movimenti si riuniranno per analizzare il contenuto delle discussioni. L'obiettivo è rilanciare l'attuale maggioranza e allargarla con l'ingresso di Pour l'Autonomie.