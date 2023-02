Prende a bastonate conoscente, arrestato per tentato omicidio

Un uomo di circa 40 anni è stato arrestato per tentato omicidio dalla polizia. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 febbraio, a Sarre, fuori dal discount Md, che si affaccia sulla strada statale 26.

L'uomo - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti - ha colpito a bastonate un suo conoscente, lasciandolo a terra.

L'aggredito è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita: è un 60enne, italiano e residente ad Aosta come l'arrestato. I due erano già noti alle forze dell'ordine per vicende legate al mondo degli stupefacenti. Nei giorni scorsi avevano avuto da discutere e ieri, verso le 17, si sono incrociati in auto fuori dal discount. Ne è nato un litigio e gli animi si sono accesi fino a quando il 40enne - ha ricostruito la polizia - ha colpito l'altro uomo in testa con una mazza di legno. La Volante della questura di Aosta è intervenuta poi su richiesta del 118, che aveva preso in carico l'aggredito. Lui stesso ha fatto il nome del 40enne. L'uomo, agli agenti che si sono presentati a casa sua, ha ammesso l'accaduto e ha fatto trovare la mazza di legno, ancora insanguinata. E' quindi scattato l'arresto.