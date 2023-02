Pd, priorità ora è indicare presidente incaricato

"Il confine autonomista-progressista ci interessa e lo abbiamo ribadito. Non abbiamo controindicazioni sul 'foglio bianco' anche occorre fare un lavoro di attenzione ed equilibrio. Questo lo può fare solo un presidente incaricato. Riconosciamo agli autonomisti l'onere e l'onore di indicare il nome, però va fatto in fretta". Lo ha detto Luca Tonino, segretario regionale del Partito Democratico della Valle d'Aosta, al termine della riunione degli autonomisti convocata per affrontare la crisi in Regione.

"Noi stiamo dentro il perimetro - ha aggiunto - e pronti a scrivere un nuovo programma di legislatura. Il presidente incaricato deve essere figura di espressione di un movimento ma soprattutto deve essere garante della maggioranza, tutto sta in piedi se c'è questa figura di garante a tutto il progetto".