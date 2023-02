Lega Vda attendista, valutare ogni soluzione

"A fronte di una crisi energetica e sociale senza precedenti, risulta necessario valutare ogni soluzione utile che possa portare ad una stabile e pragmatica definizione del quadro politico e amministrativo attraverso la costruzione di una maggioranza che veda la presenza centrale della Lega Vallée d'Aoste". E' quanto si legge in un documento approvato all'unanimità dall'assemblea della Lega Vallée d'Aoste, riunitasi mercoledì sera ad Aosta.

"È stata una serata proficua e molto partecipata - commenta Marialice Boldi, segretario della Lega Vallée d'Aoste - nella quale abbiamo relazionato sul lavoro svolto fino ad oggi e raccolto spunti e domande, il tutto in un clima positivo di fattiva collaborazione. Ovviamente terremo tutti costantemente aggiornati e non si è esclusa l'eventualità di una nuova convocazione della nostra base all'evolversi della situazione politica".