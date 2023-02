Evolvendo, non escludere ipotesi Governo di scopo

Disponibili "a dialogare, con pari dignità politica in primis con le forze politiche della maggioranza uscente nonché con quei soggetti interessati ad una rapida e fattiva risoluzione della crisi regionale: tutto ciò senza escludere un governo di scopo o di ampia convergenza che affronti preliminarmente il varo di una equilibrata legge elettorale ampiamente condivisa ed atta a garantire finalmente la stabilità del nostro sistema politico". E' quanto si legge in una lettera aperta che l'associazione Evolvendo ha recapitato alla presidente dell'Union valdotaine, Cristina Machet, nell'ambito delle consultazioni per trovare una soluzione alla crisi in regione.

"Le dimissioni del presidente Lavevaz - prosegue la lettera - non hanno finora sortito quel chiarimento atteso da chi le aveva auspicate ed hanno, per contro, drammatizzato ed ulteriormente complicato i rapporti fra le forze politiche regionali. Con la presa d'atto delle sue dimissioni, per quanto ci riguarda, si è invece concluso un ciclo politico: spetta ora alle forze in campo ed a questo Consiglio, nei tempi e nei modi canonici, trovare il bandolo di una matassa che, allo stato, ci appare molto aggrovigliata".