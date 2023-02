Risse e ubriachezza molesta, chiuso 7 giorni bar a Courmayeur

Il questore di Aosta, Carlo Musti, ha disposto la chiusura per sette giorni del bar Caffè delle guide, a Courmayeur. Il provvedimento, previsto dall'art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è scattato dopo alcune segnalazioni dell'Arma dei carabinieri "circa la presenza - fa sapere la questura di Aosta -, nel suddetto locale, di soggetti rissosi, tali da creare un contesto di turbativa all'ordine ed alla sicurezza pubblica nell'area urbana in cui opera l'esercizio commerciale".

Inoltre, prosegue la questura, "il locale si è progressivamente distinto, nel recente periodo, oltre come fonte di disturbo alla quiete pubblica, anche e soprattutto con episodi di turbativa all'ordine pubblico come risse e numerose situazioni di ubriachezza molesta e di rumore assordante anche in tempo di notte, con la frequente presenza di avventori colpiti da provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza e/o dell'autorità giudiziaria".