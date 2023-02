Autonomisti incontrano Pour l'Autonomie, si parte da pagina bianca

"Oggi abbiamo condiviso con Uv e Pour l'Autonomie che se si vuole rilanciare l'azione amministrativa si parte da un foglio bianco, cercando poi di riempirlo di contenuti e priorità per la comunità valdostana", inserendo poi "gli attori migliori che possano mettere a terra la scelta amministrativa". Così Albert Chatrian (Av-Vda Unie), al termine del primo incontro tra gli autonomisti dell'attuale maggioranza e la commissione politica di Pour l'autonomie, dopo il mandato del Conseil fédéral dell'Uv di allargare al movimento di Augusto Rollandin.

Le commissioni di Uv e Av-Vda Unie si sono riunite dalle 9.15; alle 10.45 le porte della sala riunioni della sede del Mouvement si sono aperte anche a Marco Carrel, Augusto Rollandin e Aldo Di Marco, usciti mezz'ora dopo. Assenti Luigi Bertschy e Renzo Testolin, indicati come possibili vertici della prossima giunta regionale.

"Pagina bianca - ha detto Cristina Machet, presidente dell'Uv - significa dare gli input sul programma ma anche sulla composizione stessa della giunta. Quindi è su questo che abbiamo discusso a lungo". Inoltre "in questo momento abbiamo preferito non dare indicazione sul nome del presidente già da oggi ma prima concentrarci sul programma e su quale sarà il perimetro dell'attuazione del programma. Seguirà anche chi sarà il caposquadra".