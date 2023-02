Arpa, qualità aria Vda buona nel 2022, ma attenzione all'ozono

(ANSA) - AOSTA, 08 FEB - "La qualità dell'aria nel 2022 in Valle d'Aosta è stata complessivamente buona". Il dato che emerge dal rapporto sintetico di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) della Vda, che si concentra su quattro inquinanti. Per il particolato Pm 10 e Pm 2.5 "i valori limite previsti dalla normativa sono rispettati in tutte le stazioni e i valori misurati sono in linea con quelli degli anni precedenti".

Riguardo all'ozono "sono stati rilevati dei superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana nella stazione di Donnas e superamenti del valore obiettivo per la protezione della vegetazione nelle stazioni di Donnas e di La Thuile". Per il biossido di azoto "i valori limite sono rispettati in tutte le stazioni e i valori misurati sono in linea con quelli degli anni precedenti" e riguardo al benzene "il valore limite è rispettato; l'unica stazione di misura è Aosta Piazza Plouves". Questi quattro inquinanti vengono misurati con strumenti automatici della rete di monitoraggio, che consentono di rilevare le concentrazioni in continuo e forniscono i valori in tempo reale. I dati sono stati validati dai tecnici dell'Arpa giorno per giorno nel corso dell'anno e i risultati delle misure sono presentati facendo riferimento ai limiti previsti dalla normativa vigente di qualità dell'aria e all'andamento dei valori rilevati negli ultimi dieci anni di monitoraggio.

Per gli altri inquinanti normati, come i metalli e il benzo(a)pirene, la misura consiste nell'effettuare analisi di laboratorio su campioni di particolato raccolti nel corso dell'anno. "Attualmente - fa sapere Arpa - sono ancora in corso le analisi sui campioni prelevati negli ultimi mesi del 2022 e si prevede di poter disporre dei dati entro la fine di marzo 2023". (ANSA).