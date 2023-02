Fiere, dopo due anni torna Maison&loisir ad Aosta

Dopo due anni di stop torna l'appuntamento con "Maison&loisir", il salone dell'abitare in programma dal 28 aprile al primo maggio prossimi all'Espace Aosta. Tema dell'edizione 2023 sarà la casa Smart. "Sarà necessariamente una fiera diversa dalle altre edizioni - spiega l'organizzatore Diego Peraga - in cui abbiamo registrato oltre 40.000 visitatori. Così come il post pandemia ha mutato gli stili, le abitudini e le regole che governano il mondo del lavoro, le relazioni, la scuola, crediamo che anche gli eventi debbano evolvere. Bisogna offrire a espositori e visitatori esperienze ibride, sostenibili con spazi modulabili e aggregabili. I costi dei trasporti e delle materie sono ormai un vincolo per chi scegli e di andare o visitare una fiera. Così, se un tempo l'obiettivo era avere stand di grandi dimensioni, oggi si punta ad uno spazio più piccolo, una sorta di bomboniera, in cui accogliere il visitatore per fargli vivere un'esperienza personalizzata sia in presenza che a distanza. Da qui l'idea di proporre uno stand immersivo dove, aiutati dal metaverso, in determinate fasce d'orario anche chi non è presente fisicamente potrà vivere in diretta l'esperienza della fiera, scegliendo quali espositori visitare".

Per il mondo fieristico valdostano è una ripartenza dopo la pandemia. "Il successo della Foire 2023 - commenta il presidente della Regione Valle d'Aosta, Luigi Bertschy - rappresenta una tappa importante e uno stimolo per continuare a portare avanti misure di sviluppo, valorizzando qualità e identità del territorio, che possono contribuire a rafforzare l'immagine della nostra regione come nicchia delle eccellenze". "Alla luce dei segnali positivi che giungono dal mondo congressuale e fieristico italiano - conclude il presidente della Camera di Commercio della Valle d'Aosta, Roberto Sapia - credo sia necessario non lasciarsi sfuggire questo momento di ripresa per mettere le nostre aziende nelle condizioni di sfruttare al meglio quello che potrebbe essere un vantaggio competitivo, rappresentato dal fatto di anticipare le tendenze di questo settore".