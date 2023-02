Volontari Grand Paradis, un'auto per il trasporto dei disabili

(ANSA) - AOSTA, 06 FEB - L'associazione Andata e ritorno Vda 'Grand Paradis' da oggi può contare su una monovolume attrezzata per il trasporto di persone con disabilità e in carrozzina.

L'auto, una Fiat Doblò xl, è stata acquistata con il contributo di Unicredit, che attraverso il progetto Carta etica ha messo a disposizione risorse da destinare a iniziative e progetti di solidarietà realizzate da associazioni di volontariato. Al contributo ricevuto sono state aggiunte risorse utilizzando il fondo 'Oggi per domani per il durante e dopo di noi', che il Co.di.Vda detiene presso la Fondazione Comunitaria.

Nata da una costola dell'Associazione volontari del soccorso Grand Paradis, Andata e ritorno Vda 'Grand Paradis' si è resa autonoma nel 2019. Fornisce un servizio gratuito, con possibilità di donazione, complementare a quello pubblico: nei 13 comuni dell'Unité a tutte le persone che ne hanno bisogno -anche in assenza di attestazione di invalidità - e ad Aosta soltanto a coloro in possesso della certificazione. "Cerchiamo di dare risposta a chi deve andare a trovare a fare la spesa, a svolgere una commissione, a trovare un familiare", ha detto in conferenza stampa la coordinatrice dell'associazione, Daniela Lale Demoz. Ad oggi sono 16 i volontari, "ma abbiamo bisogno di numeri più grandi se vogliamo crescere", ha sottolineato Lale Demoz. Negli anni il numero di utenti è cresciuto: 1.081 nel 2020 (23.263 km percorsi), 1.085 nel 2021 (26.668) e 1.403 nel 2022 (29.053 km). Nella maggior parte dei casi il servizio viene svolto con i mezzi privati dei volontari, che ricevono un rimborso chilometrico. (ANSA).