Giovani: contrasto 'binge drinking", accordo Vda-Ministero

La Giunta regionale ha approvato la proposta di accordo di collaborazione con il Ministero della Salute per la partecipazione al progetto "Contrasto al binge drinking: interventi a favore dei giovani vulnerabili". Tale intesa - si legge in una nota - prevede di implementare le attività finalizzate ad affrontare le problematiche quali: l'abbassamento dell'età di avvicinamento al consumo di alcolici; l'aumento del numero dei giovani vulnerabili e dei consumatori a rischio; la frequenza di intossicazioni non prese in carico a causa della tendenza a minimizzare il problema; l'incremento degli accessi al Pronto Soccorso e dei ricoveri di giovani per diagnosi alcolcorrelate.