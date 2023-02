Giorno ricordo: 'Adriatico amarissimo', Raoul Pupo ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 04 FEB - In vista del Giorno del ricordo, che si celebra il 10 febbraio di ogni anno, nella sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta si svolgerà una conferenza dal titolo 'Adriatico amarissimo. La stagione delle fiamme e la stagione delle stragi'. Mercoledì 8 febbraio, dalle ore 18, lo storico triestino Raoul Pupo dialogherà con Marco Gheller, presidente della Fondation Émile Chanoux.

Partendo dal suo libro 'Adriatico amarissimo', l'autore ne illustrerà il contenuto, frutto di anni di ricerche, con l'intento di restituire a tutti la complessità della questione istriano-dalmata e del tema delle foibe.

Raoul Pupo ha insegnato a lungo Storia contemporanea e Storia della Venezia Giulia al Dipartimento di Scienze politiche e sociale dell'Università di Trieste, dov'è attualmente senior scientist. È stato componente delle commissioni storico-culturali italo-slovena e italo-croata, nonché del comitato scientifico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ora Istituto Parri. A livello di ricerca, si occupa di storia della politica estera italiana, delle relazioni italo-jugoslave, della frontiera adriatica, delle occupazioni militari italiane dopo la prima e durante la seconda guerra mondiale, delle logiche della violenza politica nel XX secolo e degli spostamenti forzati di popolazione nell'Europa del '900. Negli anni '90 ha promosso la ripresa di interesse, a livello storiografico, sui temi delle foibe e dell'esodo dei giuliano-dalmati. (ANSA).