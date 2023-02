Lega chiama a raccolta base, incontro con tesserati l'8 febbraio

(ANSA) - AOSTA, 03 FEB - La Lega Vallée d'Aoste chiama a raccolta la base per fare il punto sull'attuale crisi politica in Regione. L'appuntamento è per la sera di mercoledì 8 febbraio all'Hostellerie du Cheval Blanc, ad Aosta: sarà "un incontro informativo e consultivo con i nostri tesserati", conferma la segretaria regionale, Marialice Boldi.

"Non ho alcun commento da fare, aspetto i fatti. E' troppo fluida la situazione, per cui aspetto di vedere l'evoluzione", dice Boldi rispetto alle critiche ricevute da FI, FdI e Noi moderati. Secondo il resto del centrodestra, il Carroccio si è reso protagonista di un "ennesimo errore di strategia" alla luce della decisione del Conseil Uv di consolidare l'attuale maggioranza autonomista progressista aprendo soltanto a Pour l'autonomie le consultazioni. (ANSA).