Ciclismo: Giro Vda 2023, 5 tappe su territorio valdostano

(ANSA) - AOSTA, 03 FEB - Cinque tappe, tutte sul territorio valdostano, per la 59/a edizione del Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta riservato alla categoria Under 23. L'esordio sarà mercoledì 12 luglio con la tappa Arvier-Arvier, con partenza e arrivo nel paese natale di Maurice Garin, vincitore nel 1903 del primo Tour de France. Il giorno successivo la tappa partirà e arriverà a Courmayeur venerdì 14 luglio la partenza sarà da Saint Vincent e l'arrivo in salita a Bionaz, sull' imponente diga di Place Moulin. Infine il 15 luglio ci sarà la Verrayes-Fénis con traguardo a Clavalité e domenica 16 luglio l'ormai tradizionale tappa Valtournenche-Breuil Cervinia.

"Proprio nell'anno in cui la Valle d'Aosta riveste il prestigioso ruolo di Regione Europea dello Sport, la nostra corsa propone cinque tappe tutte in programma sul territorio valdostano - ha dichiarato il Presidente della Società Ciclistica Valdostana Riccardo Moret. Ciò nonostante, la nostra vocazione internazionale non viene sicuramente a mancare e le sinergie con la Francia, la Svizzera e il vicino Piemonte sono già certe per le prossime edizioni". (ANSA).