Trafori: Salvini, raddoppio canna è alternativa per M.Bianco

(ANSA) - AOSTA, 02 FEB - "Per il Traforo del Monte Bianco è stata rilevata la necessità di procedere alla sostituzione dell'impalcato sull'intero tracciato. Tale lavorazione comporta necessariamente l'interruzione del transito per una durata complessiva di circa quattro anni continuativi, ovvero la chiusura frazionata con conseguente dilazione dei tempi di conclusione dell'intervento. La realizzazione di un secondo tunnel parallelo potrebbe rappresentare un'alternativa per attenuare i disagi derivati dalla chiusura del traforo". Lo ha detto il il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, rispondendo ad un question time in Commissione ambiente presentato dal deputato valdostano Franco Manes.

"Tale soluzione, già prospettata informalmente dalle autorità Italiane, potrà essere oggetto di confronto bilaterale - ha aggiunto Salvini - nell'ambito delle intese di cooperazione tra Italia e Francia contemplate dal Trattato del Quirinale sottoscritto il 26 novembre 2021". La replica di Manes: "L'auspicio è che alle parole corrisponda una ripresa, in tempi stretti, di un confronto politico tra le autorità Valdostane, Francesi e Savoiarde per arrivare a soluzioni concrete". (ANSA).