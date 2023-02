Av-VdaUnie, priorità a riunificazione autonomisti

"Resta prioritario proseguire nel percorso di riunificazione degli autonomisti sotto lo stesso tetto, affinché l'azione amministrativa svolta dagli eletti possa sempre poggiare su basi politiche e ideali solide e condivise". Lo sostengono in una nota Alliance valdotaine e VdaUnie, che hanno riunito il comitato esecutivo per esaminare la situazione politica creatasi dopo le dimissioni di Erik Lavevaz da pèresidente della Regione.

"È importante ridare vitalità, vigore ed efficacia al dibattito - propseguono - promuovendo un dialogo costante e proficuo, con l'obiettivo di portare avanti in modo sinergico e coerente la gestione delle tematiche che stanno a cuore alla comunità valdostana. E solo un movimento autonomista e federalista ricomposto, capace di ritrovare la sua unità di intenti, pur valorizzando le diverse sensibilità, potrà affrontare le sfide che attendono la Valle d'Aosta. Il tempo stringe e le riunioni delle commissioni politiche devono iniziare senza indugio".