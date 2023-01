Concorso allievi ufficiali carabinieri, porte aperte ad Aosta

Due pomeriggi di 'porte aperte' presso il comando del Gruppo carabinieri di Aosta per fornire informazioni ai giovani interessati a diventare ufficiali dell'Arma: l'appuntamento è per l'8 e il 9 febbraio, dalle ore 16 alle 18, in via Clavalité 12.

Fino al prossimo 11 febbraio le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, che stanno per affrontare l'esame di maturità o per coloro che hanno già il diploma, possono infatti decidere di partecipare al concorso per l'Accademia militare di Modena (accedendo al sito www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi).

I 65 allievi ammessi ai corsi, i 'cadetti', seguiranno un corso di studi di due anni svolto in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e poi altri tre anni di preparazione presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, massimo istituto di formazione per l'Arma, in collaborazione con una prestigiosa università della Capitale.

"Il corso di studi - fanno sapere dal comando del Gruppo Aosta - consentirà di conseguire una laurea specialistica e ottenere la promozione al grado di tenente dei carabinieri, senza gravare in alcun modo sul bilancio familiare: infatti, trattandosi di arruolamento, il costo per il corso di studi universitario è interamente sostenuto dall'Arma dei carabinieri ed è previsto, già da cadetto, uno stipendio".