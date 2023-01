Favoreggiamento prostituzione, aostano condannato a 16 mesi

Il gup di Aosta Davide Paladino ha condannato giovedì scorso in abbreviato a un anno e quattro mesi di reclusione Salvatore Lanatà, sessantenne di Aosta, allevatore di uccelli. L'uomo era accusato di favoreggiamento della prostituzione aggravato.

A Lanatà venivano contestati in particolare due episodi relativi all'agosto 2021. I fatti erano emersi dopo che una 30enne con disturbi psichici, che si prostituiva pubblicando annunci online, era stata rapinata da un cliente. In base alle indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato, Lanatà la accompagnava agli appuntamenti e in un'occasione le aveva anche prestato l'auto per consumare un rapporto sessuale. La donna lo ha difeso, sostenendo di essere sua amica e di non avergli mai dato del denaro. Gli inquirenti sono però risaliti ad alcune spese che la 30enne avrebbe fatto a favore di Lanatà.