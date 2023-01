Abusivismo odontoiatrico, quattro condanne in appello

(ANSA) - AOSTA, 25 GEN - La Corte d'appello di Torino ha condannato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica a nove mesi di reclusione e 20 mila euro di multa ciascuno Silvio Gasparella di 60 anni, in qualità di odontotecnico, e il figlio Mattia Gasparella, di 39 anni, in qualità di igienista dentale, e a sette mesi di reclusione e 15 mila euro di multa ciascuno Gian Enrico Aguzzi, medico odontoiatra di 67 anni della provincia di Monza Brianza e Laura Padoin, di 62 anni, in qualità di assistente alla poltrona. I giudici della quarta sezione penale hanno concesso la sospensione condizionale della pena a Mattia Gasparella, Laura Padoin e Gian Enrico Aguzzi.

La sentenza sarà inoltre trasmessa ai competenti ordini, albi e registri ai fini di un'eventuale interdizione dall'attività esercitata. Assistiti dall'avvocato Stefano Moniotto, gli imputati inoltre sono stati condannati a risarcire i danni, in un separato giudizio civile, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Valle d'Aosta e all'Associazione nazionale dentisti italiani, (assistiti dall'avvocato Ascanio Donadio) e all'Associazione italiana odontoiatri (avvocato Paolo Sammaritani).

La Corte d'appello ha quindi riformato parzialmente la sentenza di primo grado del giugno 2021 del processo che ruota attorno al Centro dentistico e odontoiatrico valdostano snc di Saint-Christophe, di proprietà della famiglia Gasparella.

All'epoca i quattro imputati erano stato assolti dal gup di Aosta "perché il fatto non sussiste". La procura di Aosta contestava l'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione odontoiatrica e il concorso nell'esercizio abusivo della professione odontoiatrica. (ANSA).