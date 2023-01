Polizia locale Aosta, nel 2022 inflitte 73 multe al giorno

(ANSA) - AOSTA, 20 GEN - Nel 2022 la polizia locale di Aosta e Sarre ha inflitto 26.714 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada (73,1 al giorno) e altre 10.161 sanzioni rilevate tramite varchi elettronici di accesso alle Ztl. Inoltre sono stati fatti 57 sequestri e quattro fermi di veicoli. Le patenti ritirate e sospese sono state 95, le rimozioni forzate 584. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 260 di cui 111 con feriti. I dati sono stati forniti dal comandante della polizia locale, Fabio Fiore, durante la cerimonia in onore di San Sebastiano, patrono del corpo. Per il futuro - ha aggiunto - "dobbiamo insieme infondere la consapevolezza in tutti i cittadini che la nostra figura sarà sempre più orientata verso il ruolo preponderante della Polizia di Prossimità, per evidenziare, nel modo più netto ed inequivocabile, la nostra vicinanza fisica e morale alla popolazione, la nostra disponibilità ad ascoltare la gente e ad adoperarci per la soluzione delle problematiche di nostra competenza che ci vengono sottoposte, la nostra capacità di infondere nel cittadino quella percezione di vivere in una città tranquilla e vivibile, resa tale dal lavoro sinergico e coordinato delle Forze di Polizia presenti sul territorio".