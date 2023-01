Riforma Cartabia, si chiude processo per manager Aosta

Per effetto della riforma Cartabia si è chiuso per 'estinzione del reato', e quindi senza conseguenze per l'imputata, il processo, celebrato a Torino, alla manager valdostana Monica Pirovano, direttrice generale della Cogne Acciai Speciali, chiamata a rispondere di furto. La vicenda risaliva al luglio del 2019, quando la Pirovano, all'aeroporto di Caselle, si sarebbe impadronita di un Rolex e un braccialetto posati su un nastro trasportatore da un'altra viaggiatrice. Non essendoci una querela pendente, il tribunale ha preso atto che, in base alle nuove norme, mancano le condizioni di procedibilità. La Pirovano ha sempre detto che intendeva restituire i preziosi alla proprietaria.