Regione: Av-VdaU-Mouv, priorità a Reunification autonomisti

"Ribadire l'importanza fondamentale della 'Réunification' delle forze unioniste e autonomiste e tracciare di conseguenza un concreto e dettagliato percorso per raggiungerla". E' la priorità di questa fase politica secondo Alliance valdotaine e VdaUnie-Mouv che hanno dato un mandato in tal senso alla commissione politica congiunta. Come ha sottolineato Sandro Nogara (Av), membro della commissione, a livello regionale è necessario "ricostruire una solida maggioranza senza porre veti politici e personali, ma sottolineando l'importanza di rendere coerente il progetto politico di Réunification anche sul piano amministrativo".

Inoltre, terzo punto del programma, "occorre superare la lunga e purtroppo ancora lunga fase di impasse e affrontare in maniera aperta e costruttiva la definizione di una nuova maggioranza".