Machet, dimissioni Lavevaz inizio prossima settimana

(ANSA) - AOSTA, 19 GEN - Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, formalizzerà le sue dimissioni all'inizio della prossima settimana, "tra lunedì e martedì". Lo ha detto la presidnete dell'Union valdotaine, Cristina Machet, al termine della riunione del Conseil fédéral per fare il punto sulla crisi politica in regione.

"E' una fase molto difficile e molto delicata - ha spiegato Machet - e in questo momento cerchiamo di capire come risolvere in tempi brevi. Lunedì è convocato il Conseil fédéral: sarà un momento di confronto con la base e speriamo di ripresa". "Il presidente Lavevaz - ha aggiunto - è una persona seria, se ha annunciato le dimissioni è perchè le darà, non c'è margine per tornare indietro. Io devo pensare al bene dell'Union valdotaine, movimento che è in grande difficoltà, bisogna riconquistare la fiducia degli elettori. Ora lo scenario politico è cambiato con le dimissioni, in questo momento si riparte da zero. Cercheremo di ricostruire con la nostra base". (ANSA).