Forza Italia, Emily Rini nominata consigliere ministro Tajani

La coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta, Emily Rini, l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, e il regista Pupi Avati sono stati nominati consiglieri del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani.

"Un incarico stimolante, sicuramente emozionante, che spero tanto possa essere un valore aggiunto per la Valle d'Aosta - commenta Rini, che ha la delega alle politiche regionali e alla montagna - e per il quale non smetterò mai di ringraziare il Presidente Tajani e tutta la classe dirigente di Forza Italia per la fiducia accordatami. Un attestato di fiducia che intendo onorare con impegno, serietà e responsabilità, nell'interesse esclusivo dei diversi territori che compongono il nostro bellissimo Paese, che saranno i veri protagonisti delle sfide che abbiamo di fronte da qui ai prossimi anni. Per vincerle occorrerà collaborare fattivamente a tutti i livelli".