Aosta21k, la nuova mezza maratona punta a grandi numeri

Vuole raccogliere idealmente il testimone della MezzAosta ma aumentare gli iscritti, puntando sulla partnership con 'Ravenna Insport', che alla maratona di Ravenna del 2019 ha avuto 18 mila adesioni. Le date dell'Aosta21k, la nuova mezza maratona del capoluogo valdostano organizzata dalla Asd Atletica Sandro Calvesi, sono il 27 e il 28 maggio 2023.

Due le corse competitive previste, la 21k e la 10k race, entrambe omologate e valide per il titolo valdostano Fidal di specialità, con partenza alle 9.30 dalla rotonda di viale Garibaldi e arrivo all'Arco d'Augusto. In coda, domenica mattina, partirà 'Buongiorno Aosta', non competitiva di 5km che si concluderà nello stabilimento della Cogne acciai speciali.

Sabato invece si correrà la 2k School&family, pensata con la Sovrintenza agli studi per coinvolgere scuole e famiglie, con partenza dal parco Puchoz (dove saranno anche proposti giochi con Aosta iacta est e dimostrazioni di agility dog) e arrivo all'Arco d'Augusto (qui sarà organizzata la 'piazza del gusto', con specialità valdostane e romagnole).

"Speriamo diventi uno degli appuntamenti chiave, che diano sviluppo anche al turismo sportivo", ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. "La rinascita della mezza maratona di Aosta cade proprio nell'anno in cui la Valle d'Aosta è Regione europea dello Sport", ha aggiunto l'assessore regionale allo Sport, Jean-Pierre Guichardaz. In una clip video, si è detto "felice di questa collaborazione" l'assessore allo Sport di Ravenna, Giacomo Costantini. "La nostra mezza maratona - ha aggiunto Eddy Ottoz - aveva numeri insufficienti, anche se era ben organizzata. Ravenna insport, con cui abbiamo fatto un contratto triennale proiettato nel futuro, sa come far spostare le persone per i grandi eventi".