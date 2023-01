Tentato furto di un'auto dal meccanico, due arresti

Hanno tentato di rubare un'auto che però era dal meccanico per essere riparata e quindi non poteva avviarsi. Con l'accusa di tentato furto i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent hanno arrestato due giovani, Zouhair Naim, di 29 anni, Chatillon, e Ahmed Bakid, di 37 anni di Saint-Vincent, entrambi originari del Marocco.

I fatti risalgono alle ore 6 di lunedì 16 gennaio, in via della Stazione a Chatillon. I due - secondo quanto ricostruito dai militari - hanno rovistato in due auto parcheggiate vicino al cancello di un'autofficina, dove si trovavano per essere riparate (avrebbero tentato di rubarle ma manca ancora la querela dei proprietari); poi avrebbero tentato di avviarne una terza, che però aveva la frizione fuori uso. Una persona intanto lì ha visti e sono stati individuati da una pattuglia dei carabinieri, che già si trovava nei paraggi.

La procura ha chiesto la convalida dell'arresto.