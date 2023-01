Pericolo valanghe sopra Courmayeur, scatta evacuazione Val Ferret

Dopo il parere tecnico espresso dalla Commissione locale valanghe, il Comune di Courmayeur ha disposto l'evacuazione della Val Ferret a partire dalle ore 16.30, vietando inoltre la circolazione veicolare e pedonale dalla sbarra di La Palud a Planpincieux. L'obiettivo, si legge nell'ordinanza, è "garantire la pubblica incolumità", evacuando di conseguenza "le zone e gli immobili non più raggiungibili".

Il sindaco tuttavia "può autorizzare, verificate le soggettive condizioni di rischio e le motivazioni alla base della richiesta, la permanenza in loco di un numero limitato di persone". Il comune di Courmayeur pone l'accento sulle "abbondanti nevicate sul territorio di queste ore, con punte di 60 cm". Dalle 14.30 è chiusa inoltre l'area della Brenva.

Il bollettino emesso dal Centro funzionale regionale segnala una ordinaria criticità ("gialla") per valanghe valida oggi sulla dorsale alpina (dalla Valgrisenche a Cervinia, passando anche per il Monte Bianco) e domani, mercoledì 18 gennaio, anche nelle valli del Gran Paradiso. Sono possibili "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".