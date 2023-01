Nevica in Valle d'Aosta, traforo Gran San Bernardo chiuso ai tir

Nevica in Valle d'Aosta, anche su buona parte del fondo valle, e il traforo del Gran San Bernardo è stato temporaneamente chiuso al transito di autoarticolati e autotreni. Situazione regolare al traforo del Monte Bianco, dove viene segnalato un "codice giallo" per "neve in atto con intensità debole o media,e senza effetti sul deflusso del traffico".

Per la giornata di oggi l'ufficio meteo regionale prevede un cielo "da molto nuvoloso a coperto con prime deboli nevicate a Ovest in estensione al resto della regione, localmente moderate a Nord Ovest. Dalla serata cessazione dei fenomeni e prime schiarite".

L'ufficio neve e valanghe stima che dalla Valsavarenche a Cervinia, passando per il Monte Bianco e il Gran San Bernardo, "fino a martedì cadranno sino a 40 cm di neve al di sopra dei 2.500 m circa, localmente anche di più". In quest'area il bollettino valanghe (valido al di fuori delle piste controllate e gestite dai comprensori sciistici) prevede un grado di pericolo 3-marcato al di sopra del limite del bosco ("le escursioni e le discese fuori pista richiedono molta esperienza e prudenza"), di grado 1-debole al di sotto. Sul resto del territorio il pericolo è 2-moderato al di sopra dei 2.300 metri ("neve ventata recente e meno recente sono la principale fonte di pericolo"), 1-debole al di sotto.