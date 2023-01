Morto sotto valanga a Chaligne, nessuna responsabilità

La procura di Aosta ha concesso il nulla osta al funerale di Roberto Agnusdei, assicuratore di 49 anni di Torino, morto sabato 14 gennaio durante un'escursione di sci alpinismo sulla Punta Chaligne. In base agli accertamenti condotti dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves, il pm Giovanni Roteglia ha ritenuto non esserci responsabilità per l'incidente: la slavina si è staccata a monte dei due scialpinisti che stavano procedendo in salita e il compagno di escursione della vittima - che ha riferito di essere un maestro di sci che non esercita più da tempo - non aveva una posizione di garanzia nei suoi confronti.

Il distacco è avvenuto a quota 2.400 metri verso mezzogiorno: una piccola slavina che poi si è fatta via via più grande.

Agnusdei è rimasto sepolto sotto oltre un metro di neve mentre il compagno è stato preso di striscio. L'amico di Agnusdei ha dato l'allarme telefonando a un altro scialpinista che all'ultimo non aveva preso parte alla gita e poi ha iniziato a cercarlo con il dispositivo Artva. Nel frattempo, sono giunti sul posto i soccorritori in elicottero, che hanno individuato il corpo e lo hanno estratto.

Il medico ha tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entrèves.