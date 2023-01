Morto Nestore Ettore Ronc, per 25 anni sindaco di Saint-Rhémy

(ANSA) - AOSTA, 14 GEN - E' morto a 81 anni l'ex sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Nestore Ettore Ronc, alla guida del comune della valle del Gran San Bernardo dal 1970 al 1995. Era malato da tempo.

"Personalmente e a nome del governo regionale - dichiara il presidente della Regione, Erik Lavevaz - ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Nestore Ettore Ronc, che per moltissimi anni è stato sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses. La sua esperienza è rappresentativa di quella di persone che per decenni hanno scelto di mettersi al servizio della propria comunità, fino a diventarne un simbolo riconosciuto". Ronc è stato, tra l'altro, promotore della realizzazione del comprensorio sciistico di Crevacol.

"Di un percorso come questo - aggiunge Lavevaz - rimane solido l'insegnamento dell'importanza della conoscenza del territorio e delle sue esigenze, con un'attenzione alla storia che è capace di aprirsi al cambiamento". (ANSA).