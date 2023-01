Alpinismo: Que miras bobo?, italiani aprono via in Patagonia

Si chiama "Qué mirás, bobo?" - nome tratto dalla frase pronunciata da Messi dopo la partita con l'Olanda ai recenti Mondiali di calcio - la nuova via aperta in Patagonia dagli alpinisti italiani Matteo Della Bordella e Leonardo Gheza, assieme al belga Sean Villanueva O' Driscoll. Il percorso - circa 500 metri di elevata difficoltà alpinistica - si trova sulla parete est dell'Aguja Mermoz, in Argentina. Il trio ha lasciato El Chaltén lo scorso 9 gennaio, per poi prepararsi a scalare nella giornata del 10. "Abbiamo attaccato la parete con le prime luci dell'alba, volevamo sfruttare al massimo la breve finestra che il meteo ci stava concedendo" spiega Della Bordella. La cordata è arrivata in cima alle 21.30, ha pernottato in vetta e il giorno dopo è rientrata a valle.

"Una via difficile, bella ed estetica. Piacevole da scalare. Con una scalata in fessura fantastica e un grande diedro finale" conclude Della Bordella.