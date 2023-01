'Vigile ti sparo in testa', multa da 50 euro ad automobilista

Una multa da 50 euro per minacce e un'assoluzione "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. E' la sentenza emessa dal giudice monocratico di Aosta Marco Tornatore di Aosta nei confronti di Salvatore Cassibba, 27enne originario di Siracusa, finito a processo per un episodio avvenuto il 4 febbraio 2022 a Courmayeur e ripreso con uno smarphone in un video diventato virale. La procura aveva chiesto una condanna a quattro mesi e dieci giorni di reclusione.

Nel video si vede un automobilista che inizia a inveire contro un agente di polizia locale di Courmayeur, per poi scendere dal veicolo e anche spintonarlo. Tra le frasi proferite in un dialetto meridionale si sente anche "Io ti sparo in testa, fammi capire il tuo numero di matricola".

Il vigile aveva segnalato l'accaduto ai carabinieri, che avevano identificato l'automobilista in Cassibba e lo avevano denunciato. L'agente era intervenuto per invitarlo a spostare il suo veicolo. L'automobilista era andato in escandescenza e dall'auto era poi scesa una donna, che aveva provato a contenerlo, fino a quando il vigile si era allontanato.