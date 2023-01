Rissa in centro ad Aosta, due feriti e quattro denunciati

Una rissa è avvenuta nel centro storico di Aosta martedì sera. Due persone hanno riportato lievi ferite e sono state condotte in ospedale. Al termine degli accertamenti, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Aosta hanno denunciato per rissa quattro persone, un italiano e tre marocchini.

Qualche battuta di troppo e i fumi dell'alcol: in base a una prima ricostruzione, la scazzottata è stata provocata da futili motivi. I fatti sono avvenuti tra due bar del centro. I quattro sono venuti alle mani in via Trottechien. I presenti hanno chiamato le forze dell'ordine e il gruppo si è quindi spostato in via Croix de ville. Per due di loro, feriti lievemente e portati in pronto soccorso, la prognosi è di alcuni giorni.